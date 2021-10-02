محمد موسى: نقيب الإعلاميين يقوم بدور كبير.. فيديو

قال الإعلامي محمد موسى، إنه كمذيع لا يستطيع إبداء رأيه على الهواء، وبالتالي يجب أن يكون هناك من يمثل الإعلاميين لإبداء الرأي، وهو الدور الذي يقوم به نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ الدكتور طارق سعدة.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن نقيب الإعلاميين قال إن تنمية سيناء تقضي على آمال جماعات الإرهاب بالبقاء في أرض الفيروز.





وكان "سعدة" قد قال في تصريحات سابقة، إن الرئيس السيسي يؤكد كل يوم أنه بالفعل قائد حكيم ورشيد تحمل المسؤلية التى كلفه بها الشعب بكل أمانة وصدق، واستطاع خلال سنوات قليلة أن يعيد لمصر مكانتها كقائدة للمنطقة العربية والقارة السمراء.