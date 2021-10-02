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"صدر العباسية": دخول محطة توليد غاز الأكسجين الخدمة بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ لتر

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:35 ص
بوابة الفجر
أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود الدكتور محمد عيد، مدير مستشفى صدر العباسية، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتا أنه أعلن عن وصول فجر اليوم الجمعة تانك أكسجين بسعة ٢٨ ألف لتر مكعب من الأكسجين السائل لمستشفى صدر العباسية ووضعه بموقعه، سيدخل الخدمة خلال الأيام القادمة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إنشاء شبكة أكسجين جديدة وجعل القديمة احتياطية نظرا لإنشائها منذ عام ١٩٩٨ وقريبا دخول محطة توليد غاز الأكسجين الخدمة بطاقة إنتاجية ٤٠٠٠ لتر مكعب يوميا.

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