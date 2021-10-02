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مشادة بين محام ومؤسسة "الست المصرية": "إنتي متعرفيش حاجة"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:37 ص
بوابة الفجر
نشبت مشادة كلامية بين رحيمة الشريف، مؤسسة مبادرة الست المصرية، و المستشار سيد طه المحامي والمتخصص في شئون الأسرة،  ضيوف برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، بسبب إلزام الأب بتجهيز ابنته للزواج.
قال المستشار سيد طه المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الأب ملزم بتجهيز نجلته، لعدة أسباب من بينها كما جاء في الحديث الشريف،:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، لافتا، أن الأب تقع عليه مسؤولية النفقة على أولاده حتى تتزوج.
بينما ترى رحيمة الشريف، مؤسسة مبادرة الست المصرية، أن هناك عادات وتقاليد عند تجهيز بعض العرائس في القرى، بالإضافة إلى أنهم يقومون بمقارنات مع الآخرين وزيادة مستلزمات العروس لتكون أفضل، لافتة أن هذا الأمر غير مقبول، لأنه يكون بمثابة تحميل زائد على الطرفين، "وده عشان كل طرف بيعلي على الطرف الأخر، لو حد جاب 5 عربيات جهاز، التاني بيجيب 6 عربيات وهكذا"، وهذا يندرج تحت بند العادات والتقاليد، وهو ما أسميه أنا "عاهات وتقاليد".
ليقاطعها المستشار سيد طه المحامي، "إنتي متعرفيش حاجة"، وترد عليه رحيمة الشريف، مؤسسة مبادرة الست المصرية، "أنت هتتخانق".

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