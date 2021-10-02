داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن تكاليف الزواج.. من المسؤول؟

قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن الرجل ملزم بجميع تجهيزات الزواج، من المهر والمنقولات الزوجية وتجهيز المنزل وغير ذلك.





وأضاف الداعية الإسلامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرجل الذي يستطيع الزواج ولديه القدرة المالية على ذلك فليفعل في حدود ما يملك، والأمر يتوقف هنا على رأي الطرف الآخر.





في حين قال المستشار سيد طه، المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الأب ملزم بتجهيز نجلته، لعدة أسباب من بينها كما جاء في الحديث الشريف،:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، لافتا أن الأب تقع عليه مسؤولية النفقة على أولاده حتى تتزوج.