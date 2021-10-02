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"الشريف": الشباب غير القادر عليه اللجوء للجمعيات الخيرية لمساعدته في الزواج

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
قالت رحيمة الشريف، مؤسسة مبادرة "الست المصرية"، إن الشباب غير القادرين على الزواج ماديا، عليه الامتناع عن الزواج أو اللجوء للجمعيات الخيرية للحصول على مساعدات مادية لإتمام الأمر.

وأضافت رحيمة الشريف خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفئة غير القادرة على الزواج من الشباب تنقسم إلى قسمين، الأول الشباب الذي انتقلوا للمدينة من الصعيد والأرياف، ويحاولوا أن يكونوا شبه أهالي المدينة، والجزء الثاني من أهل المدينة ولكن لا يوجد لديه إمكانيات تناسب الزواج.

وتابعت، أن الشاب غير المقتدر على الزواج، عليه أن يلجأ لجمعية خيرية تساعده غي ذلك، أو يتزوج في الحدود التي يستطيع التصرف فيها، ولا يلزم والد العروس بأي تجهيزات، لأنه الأصل في الزواج أن يتكفل الرجل بكل المصرفات.

وعلق الإعلامي محمد موسى، على حديث "الشريف"، قائلا إنه يرفض هذا الرأي جملة وتفصيلا، متابعا: "هل كل الشاب هتتسول أو تروح الجمعيات الخيرية عشان تتجوز.. مش معقول".

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