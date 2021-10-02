داعية إسلامي: العريس عليه شراء جميع أثاث المنزل في حدود قدرته

قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إن الأب ليس ملزم بتجهيز ابنته للزواج، مشيرا إلى أن الرجل هو المنوط به جميع التجهيزات، من المهر والمنقولات الزوجية وتجهيز المنزل وغير ذلك.





وأضاف الداعية الإسلامي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الرجل عليه أن يجهز المنزل في حدود طاقته، قال تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".





وتابع الشيخ سيد زايد، أن الرجل الذي يستطيع الزواج ولديه القدرة المالية على ذلك فليفعل في حدود ما يملك، والأمر يتوقف هنا على رأي الطرف الآخر.