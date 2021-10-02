محمد موسى لضيفته: أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلًا

هاجم الإعلامي محمد موسى، رحمية الشريف، مؤسسة مبادرة "الست المصرية"، والتي قالت إنه على الشباب غير القادرين على الزواج ماديا، اللجوء للجمعيات الخيرية للحصول على مساعدات مادية لإتمام الزواج، وهو ما رفضه "موسى" قائلا "أرفض هذا الكلام".





وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا اتحفظ على هذا الكلام جملة وتفصيلا، وأرفضه تماما، ولا يجوز، فشباب مصر لا يتسولوا أو يذهبوا إلى الجمعيات الخيرية من أجل الزواج".





وكانت رحيمة الشريف، قد قالت إن الفئة غير القادرة على الزواج من الشباب تنقسم إلى قسمين، الأول الشباب الذي انتقلوا للمدينة من الصعيد والأرياف، ويحاولوا أن يكونوا شبه أهالي المدينة، والجزء الثاني من أهل المدينة ولكن لا يوجد لديه إمكانيات تناسب الزواج.