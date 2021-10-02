Advertisements

محمد موسى لضيفته: أرفض هذا الكلام جملة وتفصيلًا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
هاجم الإعلامي محمد موسى، رحمية الشريف، مؤسسة مبادرة "الست المصرية"، والتي قالت إنه على الشباب غير القادرين على الزواج ماديا، اللجوء للجمعيات الخيرية للحصول على مساعدات مادية لإتمام الزواج، وهو ما رفضه "موسى" قائلا "أرفض هذا الكلام".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا اتحفظ على هذا الكلام جملة وتفصيلا، وأرفضه تماما، ولا يجوز، فشباب مصر لا يتسولوا أو يذهبوا إلى الجمعيات الخيرية من أجل الزواج".

وكانت رحيمة الشريف، قد قالت إن الفئة غير القادرة على الزواج من الشباب تنقسم إلى قسمين، الأول الشباب الذي انتقلوا للمدينة من الصعيد والأرياف، ويحاولوا أن يكونوا شبه أهالي المدينة، والجزء الثاني من أهل المدينة ولكن لا يوجد لديه إمكانيات تناسب الزواج.

أخبار تهمك

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

مارتينيز يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يوم

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني على حافة الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم مصير أشرف بن شرقي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements