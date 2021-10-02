خبير أسري: الأعراف والتقاليد تجبر الأب على تجهيز ابنته للزواج

قال المستشار سيد طه المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الحياة مشاركة بين الرجل والمرأة لذلك فإن تكاليف الزواج تكون بالمناصفة بين العريس ووالد العروسة لأن جميع الشباب تعانون من أعباء الحياة المادية، ولن يستطيع شاب على تجهيز المنزل بكل ما يحتويه من أثاث بمفرده فقط.





وأضاف طه خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مشاركة والد العروسة في تكاليف زواج ابنته موجود في الأعراف من العقود السابقة.





وتابع المحامي والمتخصص في شئون الأسرة، إن الأب ملزم بتجهيز نجلته، لعدة أسباب من بينها كما جاء في الحديث الشريف،:"كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، لافتا أن الأب تقع عليه مسؤولية النفقة على أولاده حتى تتزوج.