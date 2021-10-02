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سيدة ترفع دعوى نفقة زوجية: "بيديني 500 جنيه بس"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 07:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
أقامت سيدة دعوى نفقة زوجية أمام محكمة الأسرة تشكو من زوجها الذي يعتدي عليها بالضرب أمام الناس وفي الشارع، دون حساب لها، ودون أن يراعي كرامتها وسط الناس، كما أنه يرفض الإنفاق على أبنائهما.

وقالت السيدة في دعواها إن زوجها متزوج من امرأة أخرى، ولا يأتي إلى المسكن الذي تعيش فيه مع أولاده، ورغم أنها تحملت معه مشقة السنين الماضية وتعبها إلا أنه يرفض الإنفاق على أبنائه، ولا يدفع لهم إلا 500 جنيه شهريا فقط.

وشددت السيدة على أن زوجها ميسور الحال، وهي لا تعمل وليس لها أي مصدر دخل، والمبلغ الذي يدفعه لهما لا يكفي للإيجار إضافة إلى أنهم لديهم مصاريف الأطفال في المدارس، ونفقات الطعام والشراب وهي لا تعرف كيف تدبر حالها.

وأوضحت أن زوجها يضربها، وفي إحدى المرات التقت به على رصيف محطة مصر، بعد أن كان يتهرب منها، وعندما رفضت مبلغ الـ500 جنيه وطالبته بالمزيد تطاول عليها وأهانها أمام الناس جميعًا.

الكلمات المفتاحية

محكمة الأسرة دعوى نفقة بوابة الفجر الفجر

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