سيدة ترفع دعوى نفقة زوجية: "بيديني 500 جنيه بس"

أقامت سيدة دعوى نفقة زوجية أمام محكمة الأسرة تشكو من زوجها الذي يعتدي عليها بالضرب أمام الناس وفي الشارع، دون حساب لها، ودون أن يراعي كرامتها وسط الناس، كما أنه يرفض الإنفاق على أبنائهما.





وقالت السيدة في دعواها إن زوجها متزوج من امرأة أخرى، ولا يأتي إلى المسكن الذي تعيش فيه مع أولاده، ورغم أنها تحملت معه مشقة السنين الماضية وتعبها إلا أنه يرفض الإنفاق على أبنائه، ولا يدفع لهم إلا 500 جنيه شهريا فقط.





وشددت السيدة على أن زوجها ميسور الحال، وهي لا تعمل وليس لها أي مصدر دخل، والمبلغ الذي يدفعه لهما لا يكفي للإيجار إضافة إلى أنهم لديهم مصاريف الأطفال في المدارس، ونفقات الطعام والشراب وهي لا تعرف كيف تدبر حالها.



