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أستراليا تسجل 2355 حالة إصابة جديدة بكورونا مع استمرار حملة التطعيم

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:31 ص
بوابة الفجر
منار طارق
أبلغت أستراليا عن 2355 حالة إصابة جديدة بفيروس دلتا كورونا، اليوم السبت، حيث يستمر الضغط لتطعيم سكان البلاد من أجل إنهاء عمليات الإغلاق والسماح بإعادة فتح الحدود الدولية.

من المقرر رفع الحظر المفروض على السفر الدولي لمدة 18 شهرًا بشكل تدريجي اعتبارًا من الشهر المقبل بالنسبة لبعض الولايات عندما يتم تطعيم 80 ٪ من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بشكل كامل. وقد تم تلقيح 55% من الأستراليين بالكامل اعتبارًا من 1 أكتوبر، لكن ما يقرب من 80 % تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

أمرت ولاية فيكتوريا، التي سجلت 1488 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، اليوم السبت، حوالي مليون موظف في جميع الصناعات بتلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد بحلول 15 أكتوبر لمواصلة العمل.


تخضع الولاية، التي يعيش فيها نحو ربع سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة، لحجز صارم منذ الخامس من أغسطس. وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز، التي تكافح أكبر تفشي في منطقة دلتا في البلاد، 813 حالة إصابة و10 وفيات يوم السبت. تم تطعيم ما يقرب من 88٪ من السكان المؤهلين للولاية جزئيًا و65٪ بشكل كامل.

تخضع سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، للإغلاق منذ 26 يونيو، ومن المقرر رفع بعض القيود في 11 أكتوبر وأكثر في وقت لاحق من الشهر.

من المتوقع أن تكون نيو ساوث ويلز أول ولاية تفتح أبوابها بالكامل بمجرد الوصول إلى التطعيم بنسبة 80٪، لكن حذرت السلطات من أن أعداد الحالات من المتوقع أن ترتفع وأن المستشفيات ستتعرض لضغوط حيث تتعلم أستراليا التعايش مع COVID-19.

الكلمات المفتاحية

كورونا استراليا

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