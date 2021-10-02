اليوم.. مواجهات قوية في إفتتاح المجموعة الخامسة بالقسم الثالث





تنطلق اليوم، السبت، صافرة بداية موسم 2021-2022، بالمجموعة الخامسة، والتى تعتبر من أقوى المجموعات للقسم الثالث.



حيث يستضيف الطائرات الصاعد حديثاً للقسم الثالث فريق البدرشين، بينما يخرج الصيد لملاقاة النجوم الهابط من القسم الثاني، ويستضيف المعادي فريق مركز شباب صول الصاعد حديثاً للقسم الثالث.



ويخرج أبو النمرس لملاقاة كاسكادا، ويحل فريق حدائق الأهرام ضيفا على نظيره فريق العياط، ويستضيف نادي مستقبل وطن نظيره فريق حلوان العام، وتختتم مباريات الأسبوع الأول غداً بلقاء جولدي امام بشتيل.