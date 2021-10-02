اليوم.. القطريون يصوتون في أول انتخابات لمجلس الشورى

تشهد قطر، اليوم السبت، أول انتخابات لمجلس الشورى، حسبما أفادت وسائل إعلامية.

ويختار القطريون، في الانتخابات 30 من أصل 45 عضوا في المجلس، وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة (5.00 ت غ) وستغلق في الساعة (15.00 ت غ).

ويقول محللون إن الانتخابات، على الرغم من أنها بادرة غير معمّمة في منطقة الخليج، لن تكون نقطة تحوّل في قطر، التي تسلط عليها الأضواء بشكل متزايد بسبب استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقد ترشح 284 شخصا موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة، وسيعين الأمير الأعضاء الـ15 الآخرين في المجلس.

ويذكر أن الأجانب تشكل 90 بالمئة من عدد سكان قطر البالغ 2,75 مليون نسمة، ولا يحق لهم التصويت والترشح.