وزير الري: مواصلة الاستعدادات النهائية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض الاستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".



عقد 6 جلسات فنية خلال فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه



وصرح "عبد العاطى" أنه من المقرر عقد 6 جلسات فنية خلال فعاليات الأسبوع، حيث تقدم للأسبوع أكثر من 150 بحث علمي من عدة دول تضم أبحاث مقدمة من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، الأمر الذي يضيف زخما علميا للأسبوع ويساعد على تبادل الأفكار والخبرات ويساهم في تحديد مجالات الشراكة والتعاون على كافة الأصعدة والمستويات العلمية والدولية.



اختيار 40 بحثا تقريبًا من خلال اللجنة العلمية للأسبوع



وأضاف وزير الري أنه تم اختيار 40 بحث تقريبًا من خلال اللجنة العلمية للأسبوع والتي تتضمن عددا من العلماء والخبراء في مجالات المياه والبيئة والتغيرات المناخية، للعرض ضمن فعاليات الاسبوع.



اليوم الأول من فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه



الجدير بالذكر أنه في اليوم الأول من فعاليات الأسبوع سيتم عقد الجلسة الفنية الأولى تحت عنوان "التعاون على المستوى الإقليمي والقطاعي لتحقيق الأمن المائي"، وستتضمن الجلسة مشاركة عدد من الباحثين والخبراء الدوليين مؤكدا أنه سيتم إستعراض آليات وأدوات التعاون فيما يخص المياه الدولية، بالإضافة لاستعراض بحث حول العلاقة بين التغذية والثقافة العامة والصحة وطبيعة التعامل مع الأنهار الدولية.



اليوم الثاني من فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه



كما سيتم عقد جلستين فنيتين في اليوم الثاني تحت عنوان "التطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية"، وكذلك إدارة الفيضانات والسيول كمصدر غير تقليدي للمياه العذبة، كما سيتم عرض بحث عن الاستخدام الفعال لمياه الصرف من المزارع السمكية في تحسين جودة المحاصيل وزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الاستزراع المائي المتكاملة، كما سيتم عرض بحث عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على المياه.



اليوم الثالث من فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه



وفي اليوم الثالث سيتم عقد الجلسة الفنية الرابعة تحت عنوان "المياه والمجتمع" والتي ستناقش عدد من الابحاث العلمية حول حوكمة المياه من خلال معالجة فجوات البحث والابتكار في المستقبل، وبحث حول الزيادة السكانية وخطة تخفيف الضغط على الشواطئ المصرية.



اليوم الرابع من فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه



وخلال اليوم الرابع من الفعاليات سيتم عقد جلسة فنية تحت عنوان "المياه والتغيرات العالمية" والتي سيشارك فيها عدد من الخبراء والباحثين في مجالات المياه والتغيرات المناخية، مؤكدًا أنه سيتم عرض بحث عن الجفاف الموسمي وتأثيرات تغير المناخ في المنطقة العربية، وكذلك بحث عن تأثير تغير المناخ على درجة حرارة مياه بحيرة قارون ومعدل البخر بها.



اليوم الخامس من فعاليات إسبوع القاهرة الرابع للمياه



وأثناء فعاليات اليوم الخامس سيتم عقد جلسة فنية عن "الابتكار في العلوم المائية" من خلال عرض بحث حول إزالة النترات من الماء عن طريق إستخدام بذور الشيا، كما سيتم عرض بحث عن النمذجة الهيدروديناميكية لميناء مقترح بنائه على نهر النيل.



المتابعة المستمرة لموقف المسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث



كما تتابع السكرتارية الدائمة للأسبوع باستمرار موقف المسابقات المختلفة التي ستُعقد خلال الحدث، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج والتي انتهى التقديم لها في نهاية أغسطس الماضى بمشاركة 29 مشروع من 11 جامعة، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق والتي تقدم لها 19 باحث من 12 جامعة، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه "حافظ عليها تلاقيها" والتي تُقام للعام الرابع على التوالي من خلال إسبوع القاهرة للمياه، حيث قامت لجنة التحكيم بتقييم واختيار أفضل 10 تجارب، وسوف يتم تقديم أنظمة ري ذكية للمراكز الأولى، وتقدم الجوائز بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.



مواصلة الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه"



وعلى جانب آخر، تتواصل الترتيبات الخاصة بمسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتي تتضمن المشاركة بمشروعات وابتكارات لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والتي شارك فيها الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية بأكثر من 60 بحث في مجال المياه، وتقام مسابقات مشروع التخرج، والثلاث دقائق، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تحت رعاية بنك الاستثمار الأوروبي.

