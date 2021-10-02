اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

استقرت اسعار الذهب في السوق المصري، مع بداية تعاملات اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، بعد ارتفاعات محدودة تعرض لها في تعاملات يوم امس الجمعة بلغت قيمتها 5 جنيه في الجرام.





أسعار الذهب 2 اكتوبر 2021 في مصر:

سجل الذهب عيار 14 نحو 517 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 665 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 776 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 887 جنيها.

سجل الجنيه الذهب نحو 6,258 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا:

وارتفع الذهب اليوم الجمعة، حيث عوض نزول الدولار ومخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو إثر الرهانات على رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما يبقي المعدن على طريق تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

‏وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1759 دولارا