في هذا الموعد عرض حكاية "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر"

يبدأ عرض حكاية "اللي خلف مامتش" من حكاية " من مسلسل "زي القمر" اليوم الموافق 2أكتوبر عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة 8مساء.





يدور أحداث حكاية "اللي خلف مامتش" في إطار شخصية أرملة وتعول ابنتيها، بعد وفاة زوجها وغرقه في ماء النيل، مما يجعلها تواجه العديد من الصراعات المصاعب في مواجهة الحياة بشكل عام خلال إطار اجتماعي.





حكاية "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر" من بطولة الفنانة سوسن بدر، إيهاب فهمي وفتوح أحمد، ونهير أمين، وهناء الشوربجي، والحكاية تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.