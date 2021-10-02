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ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف شخص

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 700 ألف حالة.

 

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي على هذا الأمر: "هذا عدد صادم ومرعب للأرواح التي تمت خسارتها جراء الجائحة. الناس خسروا أقرباءهم ووالديهم وأجدادهم وجداتهم وفي كثير من الأحوال أطفالهم".

 

وقالت بساكي: "أعتقد أن الرئيس أكد مرارا أنه يشعر بمسؤولية بالغة عن كلما يحدث في بلادنا، بما في ذلك عن كفاحنا المستمر ضد كوفيد-19. لهذا السبب بالذات هو مركز على هذا الأمر، إنه يمثل أولوية أساسية بالنسبة إليه منذ أول يوم لرئاسته".

 

وكانت وكالة "رويترز"، أفادت بتجاوز حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في الولايات المتحدة مستوى 700 ألف حالة.

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