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‎التشكيل المتوقع لقمة ليفربول ومانشستر سيتى في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:34 ص
مانشستر سيتى وليفربول
مانشستر سيتى وليفربول
هايدي يسري
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة واحدة من أقوي مواجهات الأسبوع الجاري بالدوري الإنجليزي ، وهو الكلاسيكو الشهير الذي يجمع بين عملاقة إنجلترا، فريق مانشستر سيتي وفريق ليفربول.

ستكون هذه المواجهة نارية يوم الأحد المقبل الموافق 3‪-‬10 ، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

ملعب المباراة.
و يستضيف فريق ليفربول خصيمه التقليدي فريق مانشستر سيتي، حيث سيحتضن ملعب الأنفيلد المباراة المثيرة.

موعد المباراة.

ستنطلق صفارة المباراة المشتعلة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر
وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية
وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس على حقوق بث الدوري الإنجليزي، وهي قناة beIN Sports 1 HD Premium وقناة beIN Sports 4K.

وسيكون هذا اللقاء ناري لعدة أسباب أولًا أن الفريقين من أقوي فرق البريميرليج، ثانيًا أن الفارق بينهم في الترتيب بالدوري الإنجليزي هو نقطة واحدة فقط، كما يريد فريق مانشستر سيتي خطف الصدارة من فريق الليفر.

ترتيب الفريقين بالدوري.
يدخل الريدز اللقاء وهم في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بينما يكون فريق مانشستر سيتي في المركز الخامس برصيد 13 نقطة .

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول.
من المتوقع أن يبدء يورجن كلوب مدرب الريدز بطريقة لعبه المعتادة 4‪-‬3‪-‬3، ويكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكير.
في خط الدفاع: جيمس ميلنر – ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.
في وسط الميدان: كيرتيس جونس – فابينيو – جوردان هندرسون.
في خط الهجوم: ساديو ماني – دييجو جوتا – محمد صلاح.

التشكيل المتوقع السيتي:

من المتوقع أن يبدء بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطريقة اللعب 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: البرازيلي إيديرسون مورايش.
في خط الدفاع: كايل واكر – روبين دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو.
في وسط الميدان: بيرناردو سيلفا – رودريجو هيرنانديز – كيفين دي بروين.
في خط الهجوم: فيليب فودين – جابرييل خيسوس – رحيم ستيرلينج.

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