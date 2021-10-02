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ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة فى الصين 40% خلال 2021

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:28 ص
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
وكالات

قفزت مبيعات السيارات المستعملة في الصين بواقع 40.4 بالمئة على أساس سنوي بين يناير وأغسطس من العام الجاري، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.

وارتفع حجم مبيعات السيارات المستعملة بنسبة 22.8 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة خلال عام 2019 أو مستوى ما قبل الجائحة.

وفي شهر أغسطس، سجل معدل مبيعات السيارات المستعملة إلى السيارات الجديدة مستوى قياسيا بلغ 0.83.

ومع إطلاق سياسات مواتية، نشطت تجارة السيارات المستعملة بين المناطق على مستوى المقاطعات في الصين.

وفي شهر أغسطس، احتلت نسبة مبيعات السيارات المستعملة بين المناطق على مستوى المقاطعات نحو 60 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات المستعملة في البلاد، حسبما أفادت بيانات الوزارة.


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