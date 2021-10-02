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الأهلي يحسم التعاقد مع ثنائي وادي دجلة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 08:35 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
أبدى النادي الأهلي، رغبته في الحصول على خدمات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، كريم الدبيس وأحمد شريف، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي، كثفت اتصالاتها مع مسئولي وادي دجلة، وأشارت إلى أن هناك اتجاه لتقليل المطالب المالية لبيع الثنائي من إدارة الغزلان.

وأكدت التقارير أن إدارة وادي دجلة تتجه لتخفيض المطالب المالية لبيع الثنائي كريم الدبيس وأحمد شريف من 22 إلى 16 مليون جنيه، على أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن الصفقة.

جدير بالذكر أن أحمد شريف يجيد اللعب في مركز رأس الحربة، بينما يجيد كريم الدبيس اللعب في مركز الظهير والجناح الأيسر.

وخاض أحمد شريف 12 لقاء، وتمكن من تسجيل هدفين، فيما شارك الدبيس في 25 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصنع آخر.

الكلمات المفتاحية

ثنائي وادي دجلة ثنائي بالدرجة الثانية الماليه الأهلي

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