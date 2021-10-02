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موعد مباراة فلامينغو ضد بالميراس في نهائي كأس الليبرتادوريس

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
هايدي يسري
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة نهائي ناري، يجمع بين أقوي أندية بالبرازيل وهم فريق بالميراس وفريق فلامينغو.
وكان قد تأهل فريق فلامينغو إلي نهائي كوبا ليبرتادوريس، بعد فوزه على فريق برشلونة الاكوادوري بأربع أهداف دون رد، بمباراة نصف النهائي.


بينما تأهل فريق بالميراس بصعوبة بعد تعادله مع فريق أتلتيكو مينيرو بهدف مقابل هدف، ولكن قاعدة الهدف خارج الأرض هي الذي انقذت الفريق البرازيلي للتأهل.


وحدد اتحاد الكومينبول أن المباراة ستقام يوم 27 نوفمبر للعام الحالي، كما سيحتضن ملعب سينتيناريو بالعاصمة الأوروجويانية مونتيفيديو اللقاء المثير.


ويسعي كلًا من الفريقين الحصول على لقبه القاري الثالث، حيث حصل فريق بالميراس على البطولة للنسخة الماضية، بينما آخر مرة حصل فيها فريق فلامينغو على اللقب كان منذ سنتين عام 2019 .


وستحدد هذه المباراة المنافس المحتمل لفريق الأهلي المصري بكأس العالم الأندية، ويذكر أن فريق بالميراس خسر أمام الأهلي بركلات الترجيح في قطر بالنسخة الماضية لكأس العالم للأندية.

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