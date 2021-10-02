Advertisements

‎إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني مع القلعة الحمراء

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:33 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة، بوجود احتمالية لرحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.


وأكد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي، أنه لا يوجد نية لرحيل موسيماني، عن تدريب الفريق، مؤكدًا أن المدير الفني يرغب في الاستمرار مع الفريق، كما أن الإدارة تتمسك ببقائه.


كما أوضح أن ما تم تداوله مؤخرًا عن رحيل موسيمانى للتدريب في الخليج، ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدًا أنه لم يصل للنادي أي عروض.


جدير بالذكر أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، قد قرر تجديد الثقة في موسيمانى، بعد الفوز على إنبي في كأس مصر.

الكلمات المفتاحية

الماليه القلعة الحمراء إدارة الأهلي ‎ مصير موسيماني

أخبار تهمك

‎إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني مع القلعة الحمراء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

سنصعد الأمر لـ السيسي.. "الفجر" يحاور رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 14 ساعة

مارتينيز يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 11 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 10 ساعة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

تزامنًا مع اقتراب طرد كومان.. لابورتا يُخطط لضم صفقة القرن

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

موسيماني يحسم مصيره مع الأهلي

هل يكذب بيتسو موسيماني على الأهلي ؟

عاجل.. نجم الأهلي يستقر على الرحيل

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

تعرف على المدرب الأقرب لدخول جهاز الأهلي مع موسيماني

حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

09:02 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements