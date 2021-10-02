موعد مباراة اتحاد جدة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين

حقق الاتحاد فوزا ثمينا على فريق الأهلي بهدفين دون رد في "دربي جدة" الذي جمعهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.









وافتتح العميد التسجيل في الدقيقة 50 عن طريق حمدان الشمراني، قبل أن ينجح المدافع المصري أحمد حجازي من إحراز الهدف الثاني بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الراقي في الدقيقة 80.









وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطتين عن ضمك صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.









موعد مباراة الاتحاد المقبلة في الدوري السعودي:-

من المقرر أن يلتقي الاتحاد بنظيره ضمك، يوم 17 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوفيت القاهرة، والسادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثامنة.