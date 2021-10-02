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السيسي يشارك اليوم باحتفالية يوم القضاء المصري

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:43 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في احتفالية يوم القضاء المصري.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

يذكر أن تنظم وزارة العدل، احتفالية كبرى، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

وانتهت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، من وضع اللمسات النهائية لاحتفالية يوم القضاء، التي تم تحديدها الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات القضائية.

وأعلنت الوزارة عن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين.

وفي سياق متصل وتزامنًا بتلك المناسبة أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.

الكلمات المفتاحية

يوم القضاء المصري عبد الفتاح السيسى السيسي الرئيس السيسي

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