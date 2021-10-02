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رويترز: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 5 ملايين حول العالم

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا يتجاوز 5 ملايين حول العالم.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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