أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2 أكتوبر 2021
استقرت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم السبت
2 أكتوبر 2021، بعد أن شهدت ارتفاعات
طفيفة خلال تعاملات الأيام الماضية.
وسجلت أسعار الطماطم ما بين 2.5 الى 4.5
جنيهات للكيلو، و تتراوح أسعار البطاطس من 2.5 إلى 5.5 جنيه والبصل من 1.50 إلى 3
جنيهات، بينما ترواح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 5 جنيه، والفاصوليا ما بين 9 إلى 13
جنيها.
وجاء سعر الفلفل البلدى من 2 إلى4.5 جنيها،
والثوم ما بين 18 إلى 22 جنيها و يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 5 إلى 9 جنيها.
أما سعر كيلو الباذنجان البلدى، فيتراوح ما
بين 2 الى 4 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 2 الى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي
2.5 إلى 5.5 جنيه.
وتراوح سعر الجزر من 3 إلى 5.5 للكيلو و
الملوخية 1.5إلى 3.5 جنيهوتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 9 جنيهات.
أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في سوق الجملة
مع إضافة 5-7 جنيهات.
الكانتلوب 4 و8 جنيهات.
المانجو العويس 19 و25 جنيهًا.
المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا.
الجوافة 6 و8 جنيهات.