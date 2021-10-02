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أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 2 أكتوبر 2021

السبت 02/أكتوبر/2021 - 09:31 ص
اسعار الخضروات في مصر
اسعار الخضروات في مصر
الفجر الاقتصادي

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم السبت 2  أكتوبر 2021، بعد أن شهدت ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات الأيام الماضية. 

 

وسجلت أسعار الطماطم ما بين 2.5 الى 4.5 جنيهات للكيلو، و تتراوح أسعار البطاطس من 2.5 إلى 5.5 جنيه والبصل من 1.50 إلى 3 جنيهات، بينما ترواح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 5 جنيه، والفاصوليا ما بين 9 إلى 13 جنيها.

 

وجاء سعر الفلفل البلدى من 2 إلى4.5 جنيها، والثوم ما بين 18 إلى 22 جنيها و يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 5 إلى 9 جنيها.

 

أما سعر كيلو الباذنجان البلدى، فيتراوح ما بين 2 الى 4 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 2 الى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 2.5 إلى 5.5 جنيه.

 

وتراوح سعر الجزر من 3 إلى 5.5 للكيلو و الملوخية 1.5إلى 3.5 جنيهوتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

 

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة في سوق الجملة مع إضافة 5-7 جنيهات.

 

الكانتلوب 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس 19 و25 جنيهًا.

المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا.

الجوافة 6 و8 جنيهات.

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