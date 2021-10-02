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في هذا الموعد عرض مسلسل "الفرح فرحنا"

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:29 ص
أوس أوس
أوس أوس
أروي حمدي
أوشك الفنان أوس أوس على الإنهاء تصوير مشاهده الأخيرة ضمن أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" من أحد إستوديوهات شبرامنت، ومن المقرر عرض العمل في الموسم الشتوى المقبل.


تدور أحداث مسلسل "الفرح فرحنا" في إطار إجتماعي كوميدي لايت وبه لمسة رومانسية، حيث يظهر أوس أوس في دور منظم أفراح ويؤسس شركة تنظيم أفراح للأماكن الشعبية وتتوالى الأحداث.

مسلسل "الفرح فرحنا" من بطولة أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.


ومن جانب أخر شارك الفنان أوس أوس في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى، والتي افتتح عروضها مؤخرًا على مسرح مارينا 4.


مسرحية "شمسية و4 كراسي" من بطولة أشرف عبد الباقي، محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، ومعهم الفنانة ميريهان حسين

الكلمات المفتاحية

الفرح فرحنا الفجر الفني أوس أوس أشرف عبد الباقي

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