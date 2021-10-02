مصر ترسل مساعدات طبية إلى الصومال (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل إرسال مصر مساعدات طبية ودوائية للأشقاء في دولة الصومال.



وأوضح الفيديو أن هناك طائرة نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية المقدمة من وزارة الصحة والسكان أقلعت إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة الصومال، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المحن والأزمات.



ومن جانبهم أعرب الجانب الصومالي عن عميق الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التي تقدمها للشعب الصومالي، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين الشقيقين.



تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال، وانطلاقًا

من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية في مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم.

