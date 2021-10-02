Advertisements

أسعار الدواجن اليوم السبت في الدقهلية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:29 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
استقرت أسعار الدواجن، اليوم السبت، في السوق المحلية، وفي أسواق وشوادر محافظة الدقهلية.

وسجلت أسعار الدواجن 28 إلى 30 جنيهًا في المزرعة، وسجل الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، والبانيه 65 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم
وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء، بين 24- 28 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار الدجاج البلدي 45 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار البط اليوم، عند 45 جنيهًا للكيلو، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 150 ألف طن شهريًا.

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم بين 3 و4 جنيهات، وارتفع حجم الإنتاج المحلي، من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

وسجلت أسعار الرومي اليوم 50 جنيهًا للكيلو في السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنويًا، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومي، نظرًا لأن الإنتاج المحلي منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

حجم إنتاج مصر من الدواجن
ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميًا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.

الكلمات المفتاحية

اليوم السبت أسعار الدواجن

أخبار تهمك

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني

منذ أقل من ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 15 ساعة

‎إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني مع القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 11 ساعة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يطالب مدرب المنتخب الأستقالة

منذ ساعة و 27 دقيقة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم السبت في الدقهلية

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الدقهلية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

10:00 ص

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements