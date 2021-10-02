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الصين تعلن ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكورونا

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:32 ص
الصين
الصين
وكالات

سجل البر الرئيسي في الصين، 41 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الجمعة، ارتفاعا من 34 إصابة قبل يوم.

 

وأصدرت اللجنة الصينية، بيانًا قالت فيه إن حالتين فقط من الإصابات الجديدة محلية.

 

وأضافت اللجنة الصينية، أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 19، هبوطا من 25 قبل يوم . ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

 

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96203 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

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