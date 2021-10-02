تعرف على حالة طقس اليوم السبت بالدقهلية ودرجات الحرارة المتوقعة

تشهد محافظة الدقهلية اليوم السبت طقس مشمس مشرق بدرجة حرارة العظمى ٣٣ والصغرى ١٨ درجة.



وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 2 أكتوبر 2021، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد لفترات النهار



حالة الطقس في القاهرة



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بالقاهرة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقى الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية،، تظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة القاهرة الكبرى العظمى 30 درجة والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربية العظمى 27 والصغرى 21، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 والصغرى 26، شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 21.



درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى



وتوقعت الهيئة أيضًا أن يسود طقس حار على الصعيد وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، مع حدوث شبورة مائية تتلاشى مع السابعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء مما يقلل من الإحساس بالرطوبة ليلًا.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".



إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".



إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".



إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".



إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".



إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".



السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".



الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".



الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".



ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط، عزبة البرج".



الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا



درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 21



درجة الحرارة الكبرى القاهرة: 30







درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 21



درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 27







درجة الحرارة الصغرى طنطا: 21



درجة الحرارة الكبرى طنطا: 30







درجة الحرارة الصغرى مطروح: 22



درجة الحرارة الكبرى مطروح: 26







درجة الحرارة الصغرى سيوة: 20



درجة الحرارة الكبرى سيوة: 28







درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 23



درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 29







درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 21



درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 30







درجة الحرارة الصغرى السويس: 21



درجة الحرارة الكبرى السويس: 30







درجة الحرارة الصغرى كاترين: 14



درجة الحرارة الكبرى كاترين: 27







درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 26



درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 33







درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 21



درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 31







درجة الحرارة الصغرى المنيا: 21



درجة الحرارة الكبرى المنيا: 31







درجة الحرارة الصغرى أسيوط: 20



درجة الحرارة الكبرى أسيوط: 32