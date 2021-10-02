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وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد -32" (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:36 ص
حضور القادة بالمناورة رعد 32
حضور القادة بالمناورة رعد 32
رقية جمال
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، عبر موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يرصد تفاصيل تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة " رعد- 32".

وأوضح الفيديو، أنه في إطار احتفالات القوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة شهد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الختامية للمناورة "رعد- 32" بالذخيرة الحية، والتي نفذتها وحدات من المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وعناصر من القوات الخاصة للمظلات والصاعقة على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

بدأت المرحلة بعرض ملخص الفكرة التكتيكية لمراحل المناورة، كما تضمنت المرحلة إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة القوات الجوية، وتحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي، وبمعاونة المدفعية لتدمير الاحتياطات وإرباك وتدمير مراكز القيادة والسيطرة المعادية، كما قامت العناصر المدرعة والمشاة الميكانيكي بتطوير الهجوم واختراق الدفاعات المعادية والاشتباك معها وتدميرها بتناغم كامل بين كافة عناصر تشكيل المعركة، أظهرت المرحلة الختامية المستوى الراقي الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة المهام التي توكل إليهم، مشيدًا بالمستوى الراقي الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمناورة بما ينم عن استعداد قتالي عالي وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المهام المخططة، مؤكدًا أن القوات المسلحة قادرة على تأمين حدود الدولة والدفاع عن أمن مصر القومي بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

وفى سياق متصل كان قد شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ احدى المراحل الرئيسية للمناورة "رعد - 32" والتا تم تنفيذها باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق أقصى درجات الواقعية خلال تنفيذ المرحلة.

وظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلًا عن المهارة في استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المعركة، كذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للحفاظ على الجاهزية القتالية للأفراد والمعدات بما يسهم في تنفيذ كافة المهام التي توكل للقوات المسلحة من أجل الحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

الكلمات المفتاحية

وزير الدفاع رعد -32 انتصارات أكتوبر

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