"عظيم إحساس" لـ راشد الماجد تتخطى مليون ونصف مشاهد عبر "اليوتيوب"

حققت أغنية "عظيم إحساس" للمطرب راشد ماجد، نجاحا كبيرا، حيث تخطت حاجز مليون ونصف مشاهد منذ طرحها عبر قناتة الرسمية على موقع "اليوتيوب"، في 28 سبتمبر الماضي.





أغنية "عظيم إحساس" هي من كلمات أنور المشيري، ألحان: أحمد الهرمي، رؤية فنية: Merge، توزيع: زيد نديم، مكساج: جاسم محمد، إشراف: حسن طالب.







وتقول كلمات الأغنية قائلا: "عظيم إحساسي ومْن الشوق فيني شي ما ينقال

وْفقير الحب قدّام اللي بين ضْلوعي لك شِلتـه

أحبك كثْر ما تـسري بْشراييني وْ تجي ع البال

وْكِثِر ما في خـفـوقي لك كــلام ٍما بَـعَـد قِـلـتـه

سألتك بالّذي جابك بَعَد حزني وضيق الحال

في قلب ٍمن شقا الأرض إلسما الإحساس وصّلته".