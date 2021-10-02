ري المنيا: استمرار تطهير مخرات السيول بأبوقرقاص

أكد المهندس عبدالحميد البركاوى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنيا، استمرار تطهير ونظافة مخرات السيول.



وأضاف أنه تم الانتهاء من نظافة ونزع حشائش مخر سيل بني حسن الشروق زمام هندسة ري شرق ابوقرقاص تفتيش قبلي المنيا بالإدارة العامة لري شرق المنيا ذاتيا بمعدات وفنيين ادارة الصيانة الوقائية بالمنيا.





واستكمل «البركاوي»: الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة فرع المسيد أعلى مصرف العدوة الرئيسي زمام هندسة ري العدوة.





