اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" على dmc

ينطلق اليوم عرض الحلقة الأولى من حكاية "بدون ضمان"، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، عبر شاشة قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساءً.







ويعتمد مسلسل إلا أنها على الحكايات المتصلة المنفصلة، على أن تكون لكل حكاية قصة مختلفة، عن التي تسبقها، وأبطال جديدة.





مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.





حكاية "بدون ضمان" من بطولة أحمد بدير، هنادي مهنى، سلوى عثمان، حنان سليمان، إسلام جمال، هاجر أحمد، والحكاية من إخراج ياسمين علي أحمد.