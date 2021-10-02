تصادم قطار ركاب بشاحنة في مقاطعة بينزا الروسية

اصطدم قطار ركاب، اليوم السبت، بشاحنة في مقاطعة بينزا الروسية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية.

ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا أو إصابات.

وذكرت الوكالة الروسية، أن تصادم القطار، الذي كان يقل 336 راكبا، والشاحنة أدى إلى خروج القاطرة و3 عربات من مسارها، وتدمير جزء من خط السكة الحديدية.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن كل ركاب القطار نقلوا إلى محطة لونينوا القرية من مكان الحادث، مشيرة إلى أن فرق الإصلاح التابعة لهيئة السكك الحديدية الروسية تحاول حاليا إعادة أعمار المسار لاستئناف حركة القطارات.