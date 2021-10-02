نقابة اتحاد الكتاب : تقرر إجراء الانتخابات ولا نية للطعن على الحكم



قرر مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى، في اجتماعه الأخير بالإجماع تنفيذ حكم المحكمة بإجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة في أقرب فرصة ممكنة.



عقد الاجتماع في مقر نقابة اتحاد كتاب مصر بالقلعة، وقد وافق المجلس على القرار السابق للنقيب بامتناعه عن الاستشكال على الحكم، أو الطعن عليه بعد صدوره، لأنه جاء داعما للرغبة الأصيلة لجميع أعضاء مجلس النقابة فى إجرائها، وهى الانتخابات التى كان رئيس مجلس إدارة النقابة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادى قد دعا إليها فى مارس من العام الماضى، ثم تقرر تأجيلها بسبب قرار رئيس مجلس الوزراء، ثم جدد الدعوة لها فى يونيو من العام ذاته، ولكنها تأجلت مرة أخرى بسبب فرض حظر التجوال بسبب العاصفة التى اجتاحت البلاد جراء انتشار فيروس كورونا، ثم دعا إليها مرة ثالثة فى أغسطس من العام نفسه قبل أن تقرر المحكمة منع إجرائها تنفيذا لقرار السيد رئيس الوزراء النافذ بذاته.



وقد رأت المحكمة فى حكمها الأخير أن الظروف أصبحت مواتية لإجرائها بعد القرار الجديد للسيد رئيس الوزراء فى مايو الماضى 2021.



وقد وافق المجلس بالأغلبية المطلقة "الإجماع مع اعتراض صوتين" على استفتاء القاضى الذى أصدر الحكم حول تجديد الدعوة بشرطها السابق أو توجيه دعوة جديدة، مع الاستفتاء حول مدة عضوية الفائزين، وذلك من خلال دعوى تفسير للحكم منعا لأية طعون جديدة على قرار المجلس الخاص بإجراء الجمعيتين العموميتين، ومحافظة على المراكز القانونية للسادة المنتخبين بعد إجراء الانتخابات، حماية لمصالح الأعضاء في المعاشات، والرعاية الصحية، واستحقاقاتهم من الدعم، أو صندوق الخير، إلى غير ذلك من حقوق.

