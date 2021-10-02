خالدعباس: إنشاء 1924 وحدة سكنية ضمن مشروع تطوير سور مجرى العيون

أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، جولة تفقدية لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجارى تنفيذها بمحافظة القاهرة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى، ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها على الطبيعة، حيث شدد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء فى التوقيتات المحددة، مع الالتزام بأعلى جودة فى التنفيذ، وفقا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.







وقال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى، لعدد من العمارات بالمشروع، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وجارٍ تنفيذ باقى العمارات بنسب متقدمة، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.