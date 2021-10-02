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"الأطباء العرب" يشارك في المؤتمر العربي الأول لـ"المونتيسوري" بالقاهرة

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
يشارك مركز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التابع لاتحاد الأطباء العرب، اليوم السبت، في المؤتمر العلمي الأول من نوعه حول منهج "المونتيسوري" التربوي، تحت شعار "تعليم من أجل السلام".

ويعد مؤتمر "المونتيسوري " هو الأول من نوعه في العالم العربي، ويقام بمشاركة نخبة من المتخصصين وعدد من الجهات المحلية والدولية، بالمجلس القومي للطفولة والتنمية.

ويستهدف المؤتمر العلمي الذي ينظمه "أكاديمية البلاسي الدولية للتدريب والاستشارات" اليوم السبت، نشر ثقافة المونتيسوري، وتبسيط الأنشطة لتنمية مهارات الأطفال، وأحدث ما توصل إليه الباحثين في المجال.

ويناقش المؤتمر عدد من المحاور، أبرزها؛ فوائد المونتيسوري في تعليم الأطفال، وكيفية تطبيق أنشطة المونتيسوري، ودوره في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوظيفه أيضا في تنمية التربية الدينية لدى الأطفال.

يشار إلى أن منهج "مونتيسوري" هو منهج تعليمي يعتمد على فلسفة تربوية تهتم بتنمية شخصية الطفل بصورة تكاملية في النواحي النفسية والعقلية والروحية والجسدية الحركية؛ لمساعدته على تطوير قدراته الإبداعية والقدرة على حل المشكلات وتنمية التفكير النقدي وقدرات إدارة الوقت وغير ذلك من الأمور

يشار إلى أن إدارة التدريب بمراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب، تقوم بين الخير والأخر بتنظيم دورات وورش عمل حول منهج " مونتيسوري" التربوي، من أجل رفع كفاءة العاملين في مجال التربية الخاصة وخاصة الأخصائيين العاملين بمراكز معاك.

وتعمل مراكز «معاك»، من خلال 8 مراكز داخل مصر بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد»، لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين، لتسهيل دمجهم في المجتمع والتخفيف من معاناة الطفل المعاق وأسرته.

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