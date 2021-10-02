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بسبب الإصابة.. ديبالا خارج قائمة المنتخب الأرجنتيني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:01 ص
بوابة الفجر
وكالات
قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إن "مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، سيغيب عن مباريات منتخب الأرجنتين الثلاث المقبلة في تصفيات كأس العالم 2022 في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب إصابة في الفخذ".

وكان ديبالا (27 عاماً) ضمن التشكيلة الجديدة للمنتخب الأرجنتيني التي أعلنها المدرب ليونيل سكالوني الإثنين الماضي، لكنه استبعد ومن ثم فإنه لن يشارك في مباريات الفريق خارج أرضه أمام باراغواي وعلى أرضه في مواجهة أوروغواي وبيرو ما بين الثامن و15 من الشهر الجاري".

وتعرض ديبالا للإصابة خلال مباراة لفريقه في الدوري الإيطالي انتهت بفوزه 3-2 على سامبدرويا مطلع الأسبوع الماضي.

 وخرج ديبالا من المباراة مصابا بعد أن أحرز الهدف الأول لفريقه.

وغاب ديبالا عن فوز يوفنتوس 1-0 على تشيلسي اللندني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي ويتوقع يوفنتوس عودته للملاعب بعد انتهاء العطلة الدولية.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزها في خمس من ثماني مباريات خاضتها حتى الآن، وتتخلف بفارق ست نقاط عن البرازيل صاحبة الصدارة.

الكلمات المفتاحية

ي دوري أبطال أوروبا وفنتوس قائمة المنتخب الأرجنتيني

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