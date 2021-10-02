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"السيسي" يلتقط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، وأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمقر احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتنظم وزارة العدل، احتفالية كبرى، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصري يكون في الأول من أكتوبر من كل عام.

وأعلنت الوزارة عن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين.

وفي سياق متصل وتزامنًا بتلك المناسبة أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.

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يوم القضاء المصري الأعلى للجهات والهيئات القضائية احتفالية يوم القضاء المصري

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