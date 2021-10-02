التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني





إستقر كومان وسيميوني على التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الثامنة من الليجا.





التشكيل المتوقع لقمة الدوري الاسباني





يدخل برشلونة تلك المواجهة بالتشكيل التالي :-





حراسة المرمى: شتيجن.





الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - أراوخو - دست.





الوسط: بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج.





الهجوم: ديباي - لوك دي يونج.





فيما يخوض فريق نادي أتلتيكو مدريد المواجهة كالآتي :-





حراسة المرمى: أوبلاك.

الدفاع: سافيتش - هيرموسو - خيمينيز.





الوسط: كاراسكو - دي باول - يورينتي - كوكي - تريبيير.





الهجوم: جريزمان - سواريز.