Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني

السبت 02/أكتوبر/2021 - 10:30 ص
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
محمد أيمن

إستقر كومان وسيميوني على التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد واندا ميتروبوليتانو لحساب مباريات الجولة الثامنة من الليجا.

التشكيل المتوقع لقمة الدوري الاسباني 

يدخل برشلونة تلك المواجهة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: مينجويزا - بيكيه - جارسيا - أراوخو - دست.

الوسط: بوسكيتس - جافي - فرينكي دي يونج.

الهجوم: ديباي - لوك دي يونج.

فيما يخوض فريق نادي أتلتيكو مدريد المواجهة كالآتي :-

حراسة المرمى: أوبلاك.
 
الدفاع: سافيتش - هيرموسو - خيمينيز.

الوسط: كاراسكو - دي باول - يورينتي - كوكي - تريبيير.

الهجوم: جريزمان - سواريز.

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدوري الاسباني أتلتيكو مدريد

أخبار تهمك

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

‎إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني مع القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

رضا عبد العال يطالب مدرب المنتخب الأستقالة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 11 ساعة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد النارية لموقعة ليفربول بدوري الأبطال

سيميوني يُعلن تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة بلد الوليد

سواريز على رأس قائمة أتلتيكو مدريد أمام غرناطة

سيميوني يُعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة الديربي

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

تشكيل اتليتكو مدريد المتوقع ضد برشلونة في الدوري الإسباني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

10:00 ص

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements