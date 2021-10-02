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رفع درجة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي بسوهاج

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:07 ص
أرشيفية
أرشيفية
أيمن الجرادي
أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2021ــ 2022م، والمقرر له في 9 أكتوبر المقبل، موجها جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة، بمتابعة الاستعدادات اللازمة وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.
 
_ تطوير المدراس استعدادا للعام الجديد
وجه محافظ سوهاج بمتابعة الأعمال النهائية لتطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد للانتهاء منها قبل بداية العام الدراسي، ومتابعة أعمال الصيانة لباقي المدارس، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع "مديرية التربية والتعليم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الكهرباء"؛ للتأكد من تواجد جميع المرافق في جميع المدارس سواء الجديدة أو القائمة؛ ضمانًا لانتظام سير العملية التعليمية بداية من اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

_ متابعه معارض " أهلا مدرستي " استعدادا للعام الجديد
وأكد المحافظ على ضرورة متابعة معارض " أهلا مدرستي " المقامة بنطاق المحافظة للتأكد من البيع للمواطنين بالأسعار المخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 25%، موجها الأجهزة التنفيذية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس، والتأكد من تواجد الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم بعيدا عن أسوار المدارس، مشيرا إلى أهمية توفير الملصقات التوعوية اللازمة بالإرشادات والإجراءات الوقائية من فيروس كورونـا بكافة مدارس المحافظة، وتوفير المناخ المناسب للعملية التعليمية.

الكلمات المفتاحية

سوهاج رفع إشغال العام الدراسي

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