Advertisements

ننشر جهود وزارة التضامن في خدماتها ورعايتها للنساء (تقرير)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:10 ص
أرشيفية
أرشيفية
آيات عامر
تحتل النساء أولوية قصوى في جميع برامج وزارة التضامن الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على الفتيات والنساء الريفيات والنساء المعيلات والنساء ذوات الإعاقة والنساء المعرضات للخطر أو الناجيات من جميع أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي، بالإضافة إلى النساء كبار السن.

وتستعرض "الفجر" جهود الوزارة في دمج النساء في سياساتها الاجتماعية والاقتصادية كما يلي:

- ٧٢٪؜ من مستفيدي تكافل وكرامة من النساء بما يشمل ١٤.٦٪؜ مطلقات وأرامل و١٦.٢٪؜ من ذوات الإعاقة و٣٪؜ من كبار السن.

- الدعم النقدي "تكافل" مشروط برعاية الصحة الإنجابية للمرأة وأصبح أيضا مشروط في عام ٢٠٢١ بعدم تزويج القاصرات.

- حوالي ٦٠٪؜ من أصحاب المعاشات هن من النساء.

- طورت الوزارة برامج الإقراض متناهي الصغر حتى وصلت إلى ٣٦٠ ألف مشروع بتكلفة أكبر من ٢ مليار جنيه، وحجم استفادة النساء من هذه المشروعات تمثل ٧٥٪؜ من إجمالي المستفيدين.

- ساهمت الوزارة في إصدار 820 ألف من الأوراق الثبوتية للنساء وأطفالهن.

- استفادت ٧١ ألف سيدة ضمن الأسر المستفيدة من برنامج "سكن كريم" عبر توفير وصلات المياه والصرف الصحي وبناء الأسقف للمنازل.

- الوزارة لديها ٨ مراكز لاستقبال النساء ضحايا العنف ودعمهن قانونيا ونفسيا واقتصاديا وإعادة دمجهن بالمجتمع.

- تغيير اللائحة التنفيذية لهذه المراكز لتستقبل المعنفات من ذوي الإعاقة ومن اللاجئين ومن غيرهن من الأولى بالرعاية، وتفتخر بإنشاء أول مركز لاستقبال النساء من ضحايا الإتجار بالبشر.

- تكافؤ الفرص التعليمية وإلحاق الأطفال بالمدارس ورعاية المسنين ساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المرأة، كما ساهم منح النساء بطاقات "ميزة" الذكية في تمكينهن اقتصاديا وشمولهن ماليا.

- استحداث برنامج دعم النساء تغذويا وتوعويا خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل يساهم في رعاية النساء وأطفالهن.

- منح المرأة العاملة في القطاع الخاص 75٪ من الراتب الأخير لمدة 90 يومًا بعد الولادة، ويغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية.

- الوزارة طورت استراتيجيتها المتعلقة بحماية وتمكين النساء من منظور أسري.

- تطوير قدرات موظفي الوزارة على إدارة القضايا والإطار القانوني وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء.

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن خدمات النساء

أخبار تهمك

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 12 ساعة

‎إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني مع القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

رضا عبد العال يطالب مدرب المنتخب الأستقالة

منذ ساعة و نصف

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني

منذ ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"البنك الدولى": 10% من سكان مصر مستفيدين من برنامج تكافل وكرامة .. والنساء على رأس القائمة

والي تكشف دور وزارة التضامن في خدمة المرأة المصرية

التضامن تنظم دورة بعنوان "الدليل التدريبي لبناء قدرات مقدمي الرعاية"

تعرف على مراكز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بالمحافظات

تفاصيل افتتاح مركز استضافة وتوجيه المرأة المعنفة بأكتوبر

وزيرة التضامن: هدفنا حماية المرأة وتقديم الدعم لها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

10:00 ص

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements