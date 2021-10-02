354.3 مليار دولار أمريكي إجمالى أصول المحافظ الاستثمارية الصينية الخارجية

بدأت هيئة النقد الأجنبي في الصين مؤخراً إصدار بيانات حول أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد التي يحوزها مالكون مقيمون حيث كشفت عن بيانات كل قطاع على حدة.

وقالت الهيئة، مُنظم النقد الأجنبي في البلاد، إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة شفافية البيانات بشكل أكبر.

وأضافت الهيئة أنه وحتى نهاية العام الماضي 2020، بلغ إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للقطاعات غير المالية 354.3 مليار دولار أمريكي، ما يشكل 39 بالمئة من إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد.

وأضافت بيانات الهيئة أن المؤسسات المالية غير المصرفية حازت 354.1 مليار دولار أمريكي من الأصول المذكورة، ما يشكل أيضاً نسبة 39 بالمئة من الإجمالي، بينما حازت المصارف 191.5 مليار دولار أمريكي من الأصول، أو 21 بالمئة من الإجمالي.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية سابقة أصدرتها الهيئة أن حجم أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية الصينية (باستثناء الأصول الاحتياطية) بلغ 899.9 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام الماضي 2020، منها 604.3 مليار دولار أمريكي في استثمارات الأسهم، و 295.5 مليار دولار أمريكي في استثمارات السندات.