Advertisements

354.3 مليار دولار أمريكي إجمالى أصول المحافظ الاستثمارية الصينية الخارجية

السبت 02/أكتوبر/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
وكالات

 بدأت هيئة النقد الأجنبي في الصين مؤخراً إصدار بيانات حول أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد التي يحوزها مالكون مقيمون حيث كشفت عن بيانات كل قطاع على حدة.

وقالت الهيئة، مُنظم النقد الأجنبي في البلاد، إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة شفافية البيانات بشكل أكبر.

وأضافت الهيئة أنه وحتى نهاية العام الماضي 2020، بلغ إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للقطاعات غير المالية 354.3 مليار دولار أمريكي، ما يشكل 39 بالمئة من إجمالي أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية للبلاد.

وأضافت بيانات الهيئة أن المؤسسات المالية غير المصرفية حازت 354.1 مليار دولار أمريكي من الأصول المذكورة، ما يشكل أيضاً نسبة 39 بالمئة من الإجمالي، بينما حازت المصارف 191.5 مليار دولار أمريكي من الأصول، أو 21 بالمئة من الإجمالي.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية سابقة أصدرتها الهيئة أن حجم أصول المحافظ الاستثمارية الخارجية الصينية (باستثناء الأصول الاحتياطية) بلغ 899.9 مليار دولار أمريكي حتى نهاية العام الماضي 2020، منها 604.3 مليار دولار أمريكي في استثمارات الأسهم، و 295.5 مليار دولار أمريكي في استثمارات السندات.

الكلمات المفتاحية

المحافظ الاستثمارية الصينية بالخارج الصين

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الأهلي بعد استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر

منذ حوالي 15 ساعة

بيع رفعت لفيوتشر مقابل استرداد حلبية لأمواله!

منذ يومين

‎إدارة الأهلي تحسم مصير موسيماني مع القلعة الحمراء

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

كونتي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 13 ساعة

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - سر استبعاد «شريف وأفشة» من قائمة مصر لمواجهتي ليبيا في تصفيات المونديال

منذ حوالي 12 ساعة

رضا عبد العال يطالب مدرب المنتخب الأستقالة

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في قمة الدوري الاسباني

منذ ساعة

ريال مدريد يخطط لخطف نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مفاجأة مدوية وراء استبعاد «أفشة وشريف» من قائمة منتخب مصر

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يصدم بن شرقي بقرار ناري

منذ يوم

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

"النقد الدولي" يمنح مصر تقييما قويا في ثالث مراجعة لبرنامج القرض

تراجع الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني لأدنى مستوى في خمس سنوات

"المركزي العُماني": الاحتياطات الدولية للبلاد تنخفض إلى أدنى مستوى

تراجع احتياطي النقد الاجنبى في بنغلاديش

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الصيني إلى 3.102 تريليون دولار

"دون عائد".. أردوغان يهدر مليارات الدولارات من إحتياطي تركيا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:43 م

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على استبعاد "أفشة وشريف" من قائمة منتخب مصر

عاجل - أشرف بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

05:31 م

انفراد.. الكشف عن سر استبعاد «محمد شريف وأفشة» من قائمة منتخب مصر

06:46 م

عاجل.. ديمبلي يبلغ برشلونة بقراره النهائي

10:00 ص

عاجل.. إلهام شاهين: "معنديش مانع طلبة طب يدربوا على جثتي بعد وفاتي"

12:48 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements