راشفورد يعود لتدريبات مانشستر يونايتد بعد جراحة في الكتف

قال مدرب مانشستر يونايتد جونار سولشار، إن "المهاجم ماركوس راشفورد عاد للتدريبات بصورة كاملة بعد تعافيه من عملية جراحية في الكتف أجريت له مؤخراً ويتوقع أن يكون جاهزاً للمشاركة من جديد بعد انتهاء العطلة الدولية المقبلة".





وقال راشفورد (23 عاماً) في أغسطس (آب) الماضي إنه خضع لجراحة لإصلاح إصابة في الكتف تعرض لها في الجزء الأخير من الموسم الماضي ما تسبب في تقليص دوره مع منتخب انجلترا خلال بطولة أوروبا 2020 حيث صعد الفريق للمباراة النهائية قبل أن يخسر أمام إيطاليا.





وقال سولشار قبل مباراة يونايتد أمام ضيفه إٍيفرتون في وقت لاحق من اليوم السبت "تدرب ماركوس بصورة كاملة لأول مرة مع الالتحام.. وقد بدا على ما يرام وهو ما أشعرنا بالرضا".





وتبدأ العطلة الدولية الإثنين المقبل وسيعود يونايتد بعدها للدوري المحلي بمواجهة أمام ليستر سيتي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.





ويحتل يونايتد المركز الرابع بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة ويتخلف بنقطة واحدة عن ليفربول صاحب الصدارة بعد أول ست جولات من الموسم.



