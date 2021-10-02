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السيسي: تحصين الأحكام بالعدل النزاهة يعزز رسالة القضاء السامية (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:08 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنظيم العدالة وإدارتها بفاعلية وكفاءة مسألة ضرورية لبناء دولة القانون، التي كفل الدستور لها استقلال السلطة القضائية؛ لضمان صدور الأحكام وفقًأ لقواعد الإنصاف، مشيرًا إلى أن تحصين الأحكام بالعدل والعلم والنزاهة يعزز من رسالة السلطة القضائية السامية.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن الميراث القضائي زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة، متابعًا لأعضاء الجهات والهيئات القضائية: "فليكن مسلككم قدوة لغيركم، وأداؤكم كاشفًا عن قدرتكم، وحكمكم فارقا بين الحكم والظلم، واعلموا أن ما تقدمه من تضحية وجهد بجانب أشقائكم في القوات المسلحة والشرطة وسائر المؤسسات هو السياج المتين للحفاظ على بلدنا".

وتابع الرئيس، أن المرحلة الحالية تقتضي من الجميع العمل الجاد وتغليب مصلحة الوطن والوعي بحقيقة ظروفنا وما يجري حولنا حتى يكون مستقبلنا بأيدينا وطريقنا مأمون لتحي مصر دائمًا في عزة وسلامة وأمان.

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