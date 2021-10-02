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السيسي: عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية لا أحيد عنها (فيديو)

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:15 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاحترام والتقدير لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، معقبًا: "أنا مش بعيد عنكم، كان لي شرف أن شقيقي يكون ضمن أعضاء القضاء".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه تعلم من شقيقه الدور والمكانة والمسار الذي تطلبه العدالة في مصر، ومنذ توليه المسئولية كان احترام القضاء واحترام استقلال وعدم التدخل في شئونه، استكمال لمسار وفهم اعتاد عليه.

وتابع الرئيس، أن عدم التدخل في شئون القضاء قاعدة ذهبية لا يستطيع أن يحيد عنها، مؤكدًا أنه لا يلتقي رجال القضاء سوى في حلف اليمين أو المناسبات الرسمية، مشددًا على أن رجال القضاء لن يسمحوا له بالتدخل، وهو يحترم ذلك ولن يتدخل أبدًا ورجال القضاء يتحملوا المسئولية أمام الله، موجهًا كل الدعم والاحترام والتقدير لرجال القضاء في مصر.

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