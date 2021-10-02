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القبض على المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بحلوان

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:16 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبدالحفيظ


نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية بحلوان.
معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة
أكدت معلومات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام ( مالك مقهى كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، ومقيم بذات العنوان) بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال تجارة مواد البناء مقابل أرباح شهرية، وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المستولى عليها.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمقهى ملكه، وبحوزته
(هواتف محمولة –كروت فيزا لعدة بنوك – مبلغ مالى – جهاز لاب توب)، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المشار إليه مقابل أرباح شهرية، كما أقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها بشراء المقهى ملكه وسيارة، وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، كما أمكن التوصل إلى عدد (6) من المجنى عليهم وبإستدعائهم تعرفوا على المتهم، وإتهموه بالنصب عليهم.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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