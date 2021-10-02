السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن تاريخ القضاء ومنظومة التقاضي (فيديو)

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلم تسجيلي من إنتاج هيئة الشئون المعنوية بعنوان "قضاء مصر" يستعرض تاريخ القضاء المصري ومنظومة التقاضي في مصر.



وتنظم وزارة العدل، احتفالية كبرى بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصري يكون في الأول من أكتوبر من كل عام.



وأعلنت الوزارة عن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين.



وفي سياق متصل وتزامنًا بتلك المناسبة أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعًا بريديًا تذكاريًا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.