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القبض على المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالمرج

السبت 02/أكتوبر/2021 - 12:21 م
المضبوطات
المضبوطات
هايدي شعبان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة بالمرج.
بداية الواقعة
كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما ( كمية من الأقراص المخدرة – كمية من مخدرى الحشيش والبانجو – فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 هاتف محمول).
اعتراف الجناة
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة مباحث حوادث تحريات

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